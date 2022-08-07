Четыре мирных жителя ранены при обстреле окраин Энергодара украинскими войсками
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В результате применения кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» по садовому товариществу «Строитель» боевыми осколочными элементами ранены четыре мирных жителя, один из которых — девочка-подросток, в состоянии средней тяжести она доставлена в медицинское учреждение Энергодара», — говорится в заявлении.
Информация о пострадавших продолжает уточняться.
Отмечается, что при обстрелах также пострадала гражданская инфраструктура.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток».