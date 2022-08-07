Четыре мирных жителя ранены при обстреле окраин Энергодара украинскими войсками

В администрации Энергодара заявили, что четыре мирных жителя пострадали при обстреле окраин города украинскими войсками.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате применения кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» по садовому товариществу «Строитель» боевыми осколочными элементами ранены четыре мирных жителя, один из которых — девочка-подросток, в состоянии средней тяжести она доставлена в медицинское учреждение Энергодара», — говорится в заявлении.

Информация о пострадавших продолжает уточняться.

Отмечается, что при обстрелах также пострадала гражданская инфраструктура.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска выпустили по Донецку три ракеты из РСЗО «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток».