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СКЦ разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с продовольствием

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Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с продовольствием.
СКЦ разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с продовольствием
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООН.

«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы, перевозящих в общей сложности 59 459 т продовольствия», — отмечается в сообщении.

Движение разрешено судну МВ SACURA из порта Южный в направлении итальянской Равенны. Груз — 11 тыс. т сои.

Судну MV ARIZONA разрешено выйти из порта Черноморск в направлении турецкого Искандеруна. На борту находится почти 48,5 тыс. т кукурузы.

6 августа сухогруз с 33 тыс. т кукурузы, покинувший порт Одессы, достиг Стамбула.

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