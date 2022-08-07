СКЦ разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с продовольствием

Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход из украинских портов ещё двух судов с продовольствием.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООН.

«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход двух судов через морской гуманитарный коридор в рамках черноморской зерновой инициативы, перевозящих в общей сложности 59 459 т продовольствия», — отмечается в сообщении.

Движение разрешено судну МВ SACURA из порта Южный в направлении итальянской Равенны. Груз — 11 тыс. т сои.

Судну MV ARIZONA разрешено выйти из порта Черноморск в направлении турецкого Искандеруна. На борту находится почти 48,5 тыс. т кукурузы.

6 августа сухогруз с 33 тыс. т кукурузы, покинувший порт Одессы, достиг Стамбула.