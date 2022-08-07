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Зеленский учредил медаль «За оборону Украины»

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Президент Украины Владимир Зеленский учредил медаль «За оборону Украины».
Зеленский учредил медаль «За оборону Украины»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Отмечается, что на награде изображены скрещивающиеся под прямым углом мечи, а также герб страны. На обороте медали — надпись «За оборону Украины».

В соцсетях при этом отмечают, что скрещённые мечи на медали напоминают свастику.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что захваченные в плен боевики национальных батальонов и других формирований на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.

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