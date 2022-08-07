Сенатор Цеков оценил извинения Amnesty International перед Украиной за доклад о действиях ВСУ
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- © Vincent Yu
«Это поразительная реакция организации, которая должна давать объективную оценку всего того, что происходит. Они сделали объективный доклад, но он вызвал негодование со стороны Украины, и они спасовали», — считает сенатор.
По его мнению, «это возмутительно».
Ранее СМИ сообщили о том, что организация Amnesty International сожалеет «о боли и гневе», которые вызвал доклад, посвящённый преступлениям украинских военных.
Однако она вновь подтвердила, что не отказывается от опубликованных в отчёте данных.
4 августа в докладе организации констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.
Речь идёт о случаях размещения вооружения на территории школ и в больницах городов.