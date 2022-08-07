Сенатор Цеков оценил извинения Amnesty International перед Украиной за доклад о действиях ВСУ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что организация Amnesty International извинилась перед Украиной «за огорчение и гнев» после публикации доклада о действиях ВСУ.

«Это поразительная реакция организации, которая должна давать объективную оценку всего того, что происходит. Они сделали объективный доклад, но он вызвал негодование со стороны Украины, и они спасовали», — считает сенатор.

По его мнению, «это возмутительно».

Ранее СМИ сообщили о том, что организация Amnesty International сожалеет «о боли и гневе», которые вызвал доклад, посвящённый преступлениям украинских военных.

Однако она вновь подтвердила, что не отказывается от опубликованных в отчёте данных.

4 августа в докладе организации констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Речь идёт о случаях размещения вооружения на территории школ и в больницах городов.