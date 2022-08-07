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Из Краснодарского края в Харьковскую область прибыл очередной гуманитарный груз

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В пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области заявили, что продовольствие и стройматериалы доставили из Краснодара в освобождённый Купянск с очередным гуманитарным грузом.
Из Краснодарского края в Харьковскую область прибыл очередной гуманитарный груз
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ВГА Купянского района Харьковской области Максима Губина.

«Пришло большое количество шифера, цемента и других стройматериалов. Привезли инструменты и различное оборудование. Всё это поможет нам восстановить инфраструктуру жилого сектора, разрушенных построек в результате обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, пришло более 40 т продуктов питания», — сказал он.

Отмечается, что вместе с гуманитарным грузом в Купянск приехал мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Донецк привезли очередную партию гуманитарной помощи, собранной в Московской области в рамках акции «Доброе дело».

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