В Донецк привезли гуманитарную помощь из Подмосковья
- РИА Новости
- © Игорь Маслов
Об этом сообщает телеканал «360».
«Продукты питания традиционно востребованы на освобождённых территориях», — заявил координатор гуманитарной миссии Подмосковья Александр Тарарев.
В этот раз в колонну с гуманитарным грузом также вошла машина Общественной палаты России с кормами для животных. В рамках акции «Зоодруг» продукты передадут в приюты Донецка и Мариуполя и мариупольский зоопарк.
Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.