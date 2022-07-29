В Донецк привезли гуманитарную помощь из Подмосковья

В Донецк привезли очередную партию гуманитарной помощи, собранной в Московской области в рамках акции «Доброе дело».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Продукты питания традиционно востребованы на освобождённых территориях», — заявил координатор гуманитарной миссии Подмосковья Александр Тарарев.

В этот раз в колонну с гуманитарным грузом также вошла машина Общественной палаты России с кормами для животных. В рамках акции «Зоодруг» продукты передадут в приюты Донецка и Мариуполя и мариупольский зоопарк.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.