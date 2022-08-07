Мэр Мариуполя рассказал о работе по составлению базы ДНК погибших

Мэр Мариуполя Константин Иващенко в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что в городе ведётся работа по поиску и сбору биологического материала погибших людей, чтобы создать специальный банк ДНК.

«У нас развёрнута большая работа по поиску и сбору биологического материала ДНК. Каждый неопознанный, неузнанный умерший человек подвергается анализу, и ДНК его помещается в банк данных. Впоследствии любой человек, который потерял близкого, не может его найти, сможет обратиться туда, и он точно будет понимать, допустим, живой ли это человек, близкий родственник или нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что мастер-план по Мариуполю предполагает полное восстановление города в течение трёх лет.