ВСУ обстреляли Куйбышевский, Петровский и Кировский районы Донецка

Вооружённые силы Украины выпустили 15 снарядов по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам города Донецка.

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«15:10 — н. п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено десять снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ещё пять снарядов калибром 155 мм ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка.

Ранее сообщалось, что при обстреле со стороны ВСУ Петровского района Донецка погибли два мирных жителя.