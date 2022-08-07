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В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

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При обстреле со стороны ВСУ Петровского района Донецка погибли два мирных жителя.
В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
  • РИА Новости

Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

«При обстреле боевиками Петровского района города в районе завода «Каргил» погиб мирный житель», — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что ещё один мирный житель погиб и три человека пострадали в результате обстрела города. 

Утром 7 августа Вооружённые силы Украины обстреляли три района Донецка снарядами для дистанционного минирования, с помощью которых сбросили противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».

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