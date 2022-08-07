В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
- РИА Новости
Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.
«При обстреле боевиками Петровского района города в районе завода «Каргил» погиб мирный житель», — говорится в сообщении.
Позднее стало известно, что ещё один мирный житель погиб и три человека пострадали в результате обстрела города.
Утром 7 августа Вооружённые силы Украины обстреляли три района Донецка снарядами для дистанционного минирования, с помощью которых сбросили противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».