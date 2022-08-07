В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

При обстреле со стороны ВСУ Петровского района Донецка погибли два мирных жителя.

Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

«При обстреле боевиками Петровского района города в районе завода «Каргил» погиб мирный житель», — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что ещё один мирный житель погиб и три человека пострадали в результате обстрела города.

Утром 7 августа Вооружённые силы Украины обстреляли три района Донецка снарядами для дистанционного минирования, с помощью которых сбросили противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток».