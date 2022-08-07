LSM: полиция Латвии прекращает охрану зданий закрытых генконсульств России
- РИА Новости
«Государственная полиция больше не будет охранять российские генконсульства в Даугавпилсе и Лиепае», — говорится в сообщении.
Уточняется, что дипломатические работники генконсульств России были объявлены нежелательными лицами в Латвии.
Ранее Министерство иностранных дел Латвии сообщило о том, что с 1 июля в Калининграде закроется консульский отдел страны.
Также правительство Латвии приняло решение приостановить c 1 августа действие соглашения об упрощении поездок через границу жителей приграничных регионов Латвийской Республики и России.