LSM: полиция Латвии прекращает охрану зданий закрытых генконсульств России

Полиция Латвии прекращает охрану зданий ранее закрытых генеральных консульств России в Даугавпилсе и Лиепае. Об этом сообщил портал LSM.

«Государственная полиция больше не будет охранять российские генконсульства в Даугавпилсе и Лиепае», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дипломатические работники генконсульств России были объявлены нежелательными лицами в Латвии.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии сообщило о том, что с 1 июля в Калининграде закроется консульский отдел страны.

Также правительство Латвии приняло решение приостановить c 1 августа действие соглашения об упрощении поездок через границу жителей приграничных регионов Латвийской Республики и России.