военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

LSM: полиция Латвии прекращает охрану зданий закрытых генконсульств России

Короткая ссылка
Полиция Латвии прекращает охрану зданий ранее закрытых генеральных консульств России в Даугавпилсе и Лиепае. Об этом сообщил портал LSM.
LSM: полиция Латвии прекращает охрану зданий закрытых генконсульств России
  • РИА Новости

«Государственная полиция больше не будет охранять российские генконсульства в Даугавпилсе и Лиепае», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дипломатические работники генконсульств России были объявлены нежелательными лицами в Латвии.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии сообщило о том, что с 1 июля в Калининграде закроется консульский отдел страны.

Также правительство Латвии приняло решение приостановить c 1 августа действие соглашения об упрощении поездок через границу жителей приграничных регионов Латвийской Республики и России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить