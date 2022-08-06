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В МАГАТЭ выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Запорожской АЭС

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на Запорожской АЭС.
В МАГАТЭ выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Запорожской АЭС
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчёркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы», — сказал Гросси.

Он отметил, что военные действия, которые ставят безопасность АЭС под угрозу, «совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой».

5 августа на территории Запорожской атомной электростанции произошёл пожар после очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

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