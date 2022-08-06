Медведев ответил на предложение Зеленского конфисковать российское имущество

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы Верховная рада утвердила решение о конфискации российского имущества в стране.

«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши вооружённые силы», — написал зампред Совбеза России в своём Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине изъяты российские активы на сумму $765 млн.

По его словам, работа по конфискации российских активов продолжается. Планируется экспроприировать более чем 900 принадлежащих России объектов.