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Медведев ответил на предложение Зеленского конфисковать российское имущество

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы Верховная рада утвердила решение о конфискации российского имущества в стране.
Медведев ответил на предложение Зеленского конфисковать российское имущество
  • РИА Новости

«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса успешно занимаются наши вооружённые силы», — написал зампред Совбеза России в своём Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что на Украине изъяты российские активы на сумму $765 млн.

По его словам, работа по конфискации российских активов продолжается. Планируется экспроприировать более чем 900 принадлежащих России объектов.

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