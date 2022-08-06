Украинские войска обстреляли санаторий Запорожской АЭС и водозабор в Энергодаре
- РИА Новости
В сообщении, которое приводит РИА Новости, говорится, что националисты Вооружённых сил Украины вновь открыли артиллерийский огонь по жилым районам Энергодара.
Отмечается, что войска Украины совершили три артиллерийских огневых налёта.
«По предварительным данным, в зону обстрела попали санаторий-профилакторий Запорожской АЭС и водозабор, обеспечивающий водой жителей города», — заявили в администрации.
Информация о пострадавших уточняется.
5 августа на территории Запорожской атомной электростанции произошёл пожар после очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.