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Над телевизионным центром в Днепрорудном в Запорожской области установили российский флаг

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На радиотелевизионном центре в городе Днепрорудное Запорожской области установили российский флаг.
Над телевизионным центром в Днепрорудном в Запорожской области установили российский флаг
  • Gettyimages.ru

«Теперь наш российский флаг развевается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 метров», — приводит РИА Новости слова представителя российского силового ведомства.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий сообщил, что жители Запорожской области ежедневно подают до 1,5 тыс. заявлений на получение российского гражданства.

Также в Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении.

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