Над телевизионным центром в Днепрорудном в Запорожской области установили российский флаг

На радиотелевизионном центре в городе Днепрорудное Запорожской области установили российский флаг.

«Теперь наш российский флаг развевается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 метров», — приводит РИА Новости слова представителя российского силового ведомства.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий сообщил, что жители Запорожской области ежедневно подают до 1,5 тыс. заявлений на получение российского гражданства.

Также в Запорожской области начали выдавать российские свидетельства о рождении.