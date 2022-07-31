В Запорожье ежедневно подают до 1,5 тысячи заявлений на получение гражданства России

Жители Запорожской области ежедневно подают до 1,5 тыс. заявлений на получение российского гражданства.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«В Запорожской области люди стоят в очереди за получением гражданства России. В день документы подают по 1,5 тыс. человек», — написал он.

Балицкий объяснил это тем, что люди понимают, что Россия — государство социальное.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев прокомментировал высказывание украинского вице-премьера Ирины Верещук о работе над введением уголовной ответственности за получение паспорта России.