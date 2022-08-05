В Запорожской области ВСУ пытались спровоцировать ВС России на огонь по жилым районам
- РИА Новости
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Об этом проинформировал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, 30 июля в город Орехов Запорожской области, где временно дислоцируется 65-я ОМБр ВСУ, прибыли иностранные журналисты с целью снять факты «неизбирательных ударов ВС России».
По данным Минобороны, в ночь на 31 июля из жилых кварталов по позициям российских войск вёлся интенсивный огонь из миномётов и реактивных систем залпового огня.
«Подразделения ВСУ преследовали только одну цель — спровоцировать ответные удары артиллерии ВС России по жилым районам для их последующей фиксации», — рассказал Мизинцев.
Он добавил, что российские войска не допустили неизбирательных ударов.
Ранее в Минобороны России призвали признать действия Киева в отношении ударов по Запорожской АЭС актом ядерного терроризма.