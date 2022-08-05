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В Запорожской области ВСУ пытались спровоцировать ВС России на огонь по жилым районам

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В Запорожской области Вооружённые силы Украины пытались спровоцировать российских военных на открытие ответного огня по жилым районам.
В Запорожской области ВСУ пытались спровоцировать ВС России на огонь по жилым районам
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом проинформировал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, 30 июля в город Орехов Запорожской области, где временно дислоцируется 65-я ОМБр ВСУ, прибыли иностранные журналисты с целью снять факты «неизбирательных ударов ВС России».

По данным Минобороны, в ночь на 31 июля из жилых кварталов по позициям российских войск вёлся интенсивный огонь из миномётов и реактивных систем залпового огня. 

«Подразделения ВСУ преследовали только одну цель — спровоцировать ответные удары артиллерии ВС России по жилым районам для их последующей фиксации», — рассказал Мизинцев.

Он добавил, что российские войска не допустили неизбирательных ударов.

Ранее в Минобороны России призвали признать действия Киева в отношении ударов по Запорожской АЭС актом ядерного терроризма.

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