Три человека погибли при обстреле автобуса в Донецке со стороны ВСУ
- РИА Новости
Отмечается, что в результате обстрела со стороны украинских войск на пересечении проспектов Киевского и Партизанского произошло попадание украинского снаряда в автобус, следовавший по маршруту №19.
«По предварительным данным, погибли три человека и ещё пять получили ранения», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пяти пострадавших при обстреле украинскими войсками больницы №17.