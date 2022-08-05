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Три человека погибли при обстреле автобуса в Донецке со стороны ВСУ

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Три человека погибли, пятеро ранены в результате попадания украинского боеприпаса в автобус в Киевском районе Донецка. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Три человека погибли при обстреле автобуса в Донецке со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Отмечается, что в результате обстрела со стороны украинских войск на пересечении проспектов Киевского и Партизанского произошло попадание украинского снаряда в автобус, следовавший по маршруту №19.

«По предварительным данным, погибли три человека и ещё пять получили ранения», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о пяти пострадавших при обстреле украинскими войсками больницы №17.

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