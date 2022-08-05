СК поручил возбудить дело в связи с русофобскими высказываниями украинской телеведущей

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с русофобскими высказываниями украинской телеведущей Янины Соколовой.

«В эфире телеканала NTA украинская ведущая Янина Соколова озвучила позицию о необходимости совершения убийства русских людей по национальному признаку», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по трём статьям против украинского журналиста Дмитрия Гордона*.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022.