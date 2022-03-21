СК России возбудил дело по трём статьям против украинского журналиста Гордона
21 марта 2022

СК России возбудил дело по трём статьям против украинского журналиста Гордона

21 марта 2022 | 21:02

СК России возбудил дело по трём статьям против украинского журналиста Гордона

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Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по трём статьям против украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

Отмечается, что в действиях Гордона усматриваются признаки таких преступлений, как публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, а также публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях российских вооружённых сил.

По данным СК, Гордон в прямом эфире украинского телеканала призывал развязать против России агрессивную войну с использованием ядерного оружия, также он публично призвал к уничтожению российских граждан по признакам национальности, языка и происхождения. Кроме того, Гордон распространял заведомо ложную информацию о действиях российских ВС. 

Также Следственный комитет России завёл уголовные дела против врача Геннадия Друзенко и телеведущей Натальи Мосейчук с Украины за призывы к насилию над российскими военнослужащими.