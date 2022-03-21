СК завёл дела против врача и ведущей с Украины за призывы к насилию над военными

21 марта 2022
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16 марта 2022 | 17:18
16 марта 2022 | 13:53
16 марта 2022 | 13:32
Следственный комитет России завёл уголовные дела против врача Геннадия Друзенко и телеведущей Натальи Мосейчук с Украины за призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.
Об этом информирует пресс-служба СК.
«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждены уголовные дела в отношении Геннадия Друзенко и Натальи Мосейчук. В их публичных высказываниях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)», — заявили в ведомстве.
После сбора необходимых данных оба фигуранта будут объявлены в международный розыск.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко за призыв врачей мобильных госпиталей к насилию в отношении российских военнопленных.
Позднее Друзенко назвал эмоциями призыв к насилию в отношении пленных.