СК завёл дела против врача и ведущей с Украины за призывы к насилию над военными
21 марта 2022

СК завёл дела против врача и ведущей с Украины за призывы к насилию над военными

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Следственный комитет России завёл уголовные дела против врача Геннадия Друзенко и телеведущей Натальи Мосейчук с Украины за призывы к насилию в отношении российских военнослужащих.

Об этом информирует пресс-служба СК.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждены уголовные дела в отношении Геннадия Друзенко и Натальи Мосейчук. В их публичных высказываниях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)», — заявили в ведомстве.

После сбора необходимых данных оба фигуранта будут объявлены в международный розыск.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Друзенко за призыв врачей мобильных госпиталей к насилию в отношении российских военнопленных.

Позднее Друзенко назвал эмоциями призыв к насилию в отношении пленных.