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На Украине будут судить экс-руководителей МВД за поставку светошумовых гранат из России

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На Украине за поставку дымовых шашек и светошумовых гранат из России будут судить экс-руководителей МВД страны, работавших при президентстве Виктора Януковича.
На Украине будут судить экс-руководителей МВД за поставку светошумовых гранат из России
  • РИА Новости

«Бывшее руководство МВД времён Януковича будут судить за незаконную поставку гранат из России», — следует из заявления Госбюро расследований Украины.

В Telegram-канале ведомства уточнили, что речь идёт об экс-главе МВД Украины, его заместителе и начальнике департамента материального обеспечения ведомства. Они обвиняются в незаконной поставке светошумовых и газовых гранат, а также дымовых шашек из России в 2013—2014 годах.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что бывший руководитель подразделения МВД по Киеву стал новым подозреваемым по уголовному делу о гибели людей на «майдане» 20 февраля 2014 года.

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