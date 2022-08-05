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В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой 20 ракет из «Градов»

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Украинские военные выпустили по Ясиноватой 20 ракет из РСЗО «Град». Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой 20 ракет из «Градов»
  • РИА Новости

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:15 — населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Ясиноватая: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении в Telegram.

Кроме того, ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что украинские войска выпустили по Донецку новые ракеты из РСЗО «Ураган» с минами «Лепесток».

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