В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой 20 ракет из «Градов»

Украинские военные выпустили по Ясиноватой 20 ракет из РСЗО «Град». Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

РИА Новости