В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой 20 ракет из «Градов»
- РИА Новости
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:15 — населённый пункт Авдеевка — населённый пункт Ясиноватая: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении в Telegram.
Кроме того, ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что украинские войска выпустили по Донецку новые ракеты из РСЗО «Ураган» с минами «Лепесток».