ВСУ выпустили по Донецку новые ракеты из «Урагана» с минами «Лепесток»

Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что украинские войска выпустили по Донецку новые ракеты из РСЗО «Ураган» с минами «Лепесток».

«ВФУ сбросили запрещённые противопехотные мины «Лепесток» в Кировском районе Донецка. Украинские боевики с помощью средств доставки РСЗО БМ-27 «Ураган» сбросили ПФМ-1 на жилые кварталы Кировского района Донецка. Мины упали под ноги населению во дворах жилых домов и на проезжей части по следующим адресам: ул. Белградская; ул. Малиновская; ул. Слепнёва», — говорится в заявлении штаба в Telegram.

31 июля сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку снарядами с противопехотными минами «Лепесток» из РСЗО «Ураган».