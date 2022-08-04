ВСУ выпустили по Донецку новые ракеты из «Урагана» с минами «Лепесток»
- РИА Новости
«ВФУ сбросили запрещённые противопехотные мины «Лепесток» в Кировском районе Донецка. Украинские боевики с помощью средств доставки РСЗО БМ-27 «Ураган» сбросили ПФМ-1 на жилые кварталы Кировского района Донецка. Мины упали под ноги населению во дворах жилых домов и на проезжей части по следующим адресам: ул. Белградская; ул. Малиновская; ул. Слепнёва», — говорится в заявлении штаба в Telegram.
31 июля сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку снарядами с противопехотными минами «Лепесток» из РСЗО «Ураган».