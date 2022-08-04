военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВСУ выпустили по Донецку новые ракеты из «Урагана» с минами «Лепесток»

Короткая ссылка
Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что украинские войска выпустили по Донецку новые ракеты из РСЗО «Ураган» с минами «Лепесток».
ВСУ выпустили по Донецку новые ракеты из «Урагана» с минами «Лепесток»
  • РИА Новости

«ВФУ сбросили запрещённые противопехотные мины «Лепесток» в Кировском районе Донецка. Украинские боевики с помощью средств доставки РСЗО БМ-27 «Ураган» сбросили ПФМ-1 на жилые кварталы Кировского района Донецка. Мины упали под ноги населению во дворах жилых домов и на проезжей части по следующим адресам: ул. Белградская; ул. Малиновская; ул. Слепнёва», — говорится в заявлении штаба в Telegram.

31 июля сообщалось, что Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку снарядами с противопехотными минами «Лепесток» из РСЗО «Ураган».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить