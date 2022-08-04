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В Росгвардии заявили о ликвидации 24 операторов беспилотников ВСУ в ЛНР

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Военные Росгвардии выявили и уничтожили 24 оператора украинских беспилотников в Луганской Народной Республике в течение трёх дней.
В Росгвардии заявили о ликвидации 24 операторов беспилотников ВСУ в ЛНР
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнём артиллерии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве рассказали об обнаружении бойцами Росгвардии двух противотанковых ракетных комплексов Javelin, 17 гранатомётов, в том числе ручных противотанковых гранатомётов производства Швеции, а также 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия.

Также Росгвардия доставила 15 человек, включая детей, на специальный эвакуационный пункт.

Ранее стало известно, что бойцы Росгвардии обнаружили 13 операторов беспилотников украинской стороны, которых впоследствии уничтожила артиллерия. 

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