В Росгвардии заявили о ликвидации 24 операторов беспилотников ВСУ в ЛНР

Военные Росгвардии выявили и уничтожили 24 оператора украинских беспилотников в Луганской Народной Республике в течение трёх дней.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнём артиллерии», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве рассказали об обнаружении бойцами Росгвардии двух противотанковых ракетных комплексов Javelin, 17 гранатомётов, в том числе ручных противотанковых гранатомётов производства Швеции, а также 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия.

Также Росгвардия доставила 15 человек, включая детей, на специальный эвакуационный пункт.

Ранее стало известно, что бойцы Росгвардии обнаружили 13 операторов беспилотников украинской стороны, которых впоследствии уничтожила артиллерия.