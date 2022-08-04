Кулемзин назвал обстрел Донецка во время прощания с Качурой террористической акцией
- РИА Новости
«Это спланированная террористическая акция против мирного населения», — цитирует его ТАСС.
Ранее ВСУ обстреляли центр Донецка в день прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой. В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили RT, что украинские формирования целенаправленно вели атаку по театру, где прощались с Качурой. По предварительным данным, в результате обстрела центра Донецка погибли пять человек.