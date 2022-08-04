Кулемзин назвал обстрел Донецка во время прощания с Качурой террористической акцией

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что обстрел города украинскими войсками во время прощания с гвардии полковником Ольгой Качурой является спланированной террористической акцией.

«Это спланированная террористическая акция против мирного населения», — цитирует его ТАСС.

Ранее ВСУ обстреляли центр Донецка в день прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой. В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили RT, что украинские формирования целенаправленно вели атаку по театру, где прощались с Качурой. По предварительным данным, в результате обстрела центра Донецка погибли пять человек.