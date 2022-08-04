Церемония прощания с Ольгой Качурой прошла в Донецке
- © пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина
«Церемония прощания прошла», — сообщили ТАСС в пресс-службе главы ДНР.
Как уточняет агентство, в Народной милиции ДНР ранее сообщили о переносе церемонии прощания из-за обстрелов со стороны ВСУ.
Ранее ВСУ обстреляли центр Донецка в день прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой. В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили RT, что украинские формирования целенаправленно вели атаку по театру, где прощались с Качурой. По предварительным данным, в результате обстрела центра Донецка погибли пять человек.