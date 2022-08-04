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Церемония прощания с Ольгой Качурой прошла в Донецке

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В пресс-службе главы ДНР Дениса Пушилина заявили, что церемония прощания с гвардии полковником Ольгой Качурой, которая командовала артиллерийским реактивным дивизионом Народной милиции Донецкой Народной Республики, прошла в Донецке.
Церемония прощания с Ольгой Качурой прошла в Донецке
  • © пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина

«Церемония прощания прошла», — сообщили ТАСС в пресс-службе главы ДНР.

Как уточняет агентство, в Народной милиции ДНР ранее сообщили о переносе церемонии прощания из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее ВСУ обстреляли центр Донецка в день прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой. В Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили RT, что украинские формирования целенаправленно вели атаку по театру, где прощались с Качурой. По предварительным данным, в результате обстрела центра Донецка погибли пять человек.

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