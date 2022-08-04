В Запорожской области задержали следившего за российской авиацией офицера ВСУ

Пресс-служба МВД Запорожской области заявила, что в регионе задержали офицера украинской армии, который отслеживал полёты армейской авиации с военного аэродрома.

«В городе Мелитополе силовиками задержан офицер ВСУ. Согласно имеющимся данным, задержанный отслеживал полёты армейской авиации с военного аэродрома. По месту его временного проживания обнаружен и изъят значительный арсенал оружия и военного снаряжения», — цитирует ведомство РИА Новости.

В МВД уточнили, что задержанный военнослужащий Украины причастен к диверсионной деятельности в регионе.

Ранее в Запорожье заявили о переходе украинских спецслужб от обстрелов к террору граждан.