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В Запорожской области задержали следившего за российской авиацией офицера ВСУ

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Пресс-служба МВД Запорожской области заявила, что в регионе задержали офицера украинской армии, который отслеживал полёты армейской авиации с военного аэродрома.
В Запорожской области задержали следившего за российской авиацией офицера ВСУ
  • РИА Новости

«В городе Мелитополе силовиками задержан офицер ВСУ. Согласно имеющимся данным, задержанный отслеживал полёты армейской авиации с военного аэродрома. По месту его временного проживания обнаружен и изъят значительный арсенал оружия и военного снаряжения», — цитирует ведомство РИА Новости.

В МВД уточнили, что задержанный военнослужащий Украины причастен к диверсионной деятельности в регионе.

Ранее в Запорожье заявили о переходе украинских спецслужб от обстрелов к террору граждан.

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