В Запорожской области задержали следившего за российской авиацией офицера ВСУ
- РИА Новости
«В городе Мелитополе силовиками задержан офицер ВСУ. Согласно имеющимся данным, задержанный отслеживал полёты армейской авиации с военного аэродрома. По месту его временного проживания обнаружен и изъят значительный арсенал оружия и военного снаряжения», — цитирует ведомство РИА Новости.
В МВД уточнили, что задержанный военнослужащий Украины причастен к диверсионной деятельности в регионе.
Ранее в Запорожье заявили о переходе украинских спецслужб от обстрелов к террору граждан.