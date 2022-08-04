ВС России подавили три украинских взвода РСЗО «Град» и четыре взвода орудий «Гвоздика»

В Минобороны России заявили, что российские вооружённые силы подавили три украинских взвода РСЗО «Град» и четыре взвода орудий «Гвоздика».

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлено три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Ласточкино, Петровское и Авдеевка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад украинских войск, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции в ДНР.