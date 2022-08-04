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ВСУ нанесли удар по складам фермерского хозяйства на Запорожье

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по складам фермерского хозяйства на Запорожье.
ВСУ нанесли удар по складам фермерского хозяйства на Запорожье
  • AP

«Террористами Зеленского нанесён удар по складам фермерского хозяйства в Розовке, совершён массированный обстрел. Предварительно, никто не пострадал. Уничтожены три склада одного из сельхозпроизводителей», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что в одном складе несколько тонн зерна, которое в настоящий момент пытаются спасти.

«Часть зерна выгорела, часть залита водой во время тушения пожара. Во втором складе были большие объёмы сена — порядка 80% того, что было заготовлено хозяйством на зимний период, и в третьем — солома — свыше 50% соломы, заготовленной хозяйством», — добавил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что группировку ПВО в регионе усилили после последней атаки со стороны ВСУ на территорию Запорожской АЭС.

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