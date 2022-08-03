Минобороны: более 25 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 25 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 233 человека, в том числе 4097 детей, а всего с начала специальной военной операции — 3 076 154 человека, из которых 486 171 ребёнок», — заявил Мизинцев.

Ранее в Минобороны сообщили, что боевики украинских вооружённых формирований заминировали обочины асфальтированной дороги под Кривым Рогом и не уведомили об этом местных жителей.