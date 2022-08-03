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Украинские боевики заняли тубдиспансер в Краматорске и заминировали подходы

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты оборудовали казармы и огневые точки в здании тубдиспансера в Краматорске, подходы к учреждению заминированы.
Украинские боевики заняли тубдиспансер в Краматорске и заминировали подходы
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании противотуберкулезного диспансера (улица Кирилкина) националистами оборудованы казармы и огневые точки, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено», — сказал он.

Ранее Мизинцев заявил, что националисты разместили в школе посёлка Нью-Йорк реактивные системы залпового огня, из которых совершают обстрелы позиций российских войск и сил ДНР.

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