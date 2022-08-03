Украинские боевики заняли тубдиспансер в Краматорске и заминировали подходы
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«В Краматорске Донецкой Народной Республики в здании противотуберкулезного диспансера (улица Кирилкина) националистами оборудованы казармы и огневые точки, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено», — сказал он.
Ранее Мизинцев заявил, что националисты разместили в школе посёлка Нью-Йорк реактивные системы залпового огня, из которых совершают обстрелы позиций российских войск и сил ДНР.