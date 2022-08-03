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У администрации президента Молдавии проходит протест из-за роста цен на энергоносители

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У здания администрации президента Молдавии недовольные ростом цен на энергоносители устроили протест. Активисты требуют отставок.
У администрации президента Молдавии проходит протест из-за роста цен на энергоносители
  • Gettyimages.ru
  • © Andreea Campeanu

Об этом пишет Sputnik Молдавия.

К президентскому дворцу принесли корзинку сушёного навоза — кизяка, которым топят печи.

Протестующие призвали главу республики отключить газ и свет в здании администрации президента, установить в нём печки и отапливать помещения кизяком.

В ходе акции звучали лозунги «Отставка!», «Долой правительство», «Нет росту цен».

Ранее сообщалось, что власти Молдавии планируют сократить потребление газа зимой в стране минимум на 15%, если «Газпром» решит уменьшить объём поставок.

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