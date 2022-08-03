Глава ЛНР Леонид Пасечник присвоил звание Героя республики Рамзану Кадырову

Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание Героя Луганской Народной Республики.

«Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами», — сказал глава ЛНР Леонид Пасечник на церемонии вручения.

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее Кадыров сообщил о возвращении домой после освобождения Луганской Народной Республики командиров и бойцов спецподразделения «Ахмат».

Отличившимся бойцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также медали «За отвагу».