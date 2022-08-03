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Глава ЛНР Леонид Пасечник присвоил звание Героя республики Рамзану Кадырову

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Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание Героя Луганской Народной Республики.
Глава ЛНР Леонид Пасечник присвоил звание Героя республики Рамзану Кадырову
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами», — сказал глава ЛНР Леонид Пасечник на церемонии вручения.

Об этом информирует РИА Новости.

Ранее Кадыров сообщил о возвращении домой после освобождения Луганской Народной Республики командиров и бойцов спецподразделения «Ахмат».

Отличившимся бойцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также медали «За отвагу».

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