Глава ЛНР Леонид Пасечник присвоил звание Героя республики Рамзану Кадырову
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
«Мы благодарны жителям Чеченской Республики за ту помощь, которую вы нам оказываете в нашем противостоянии с украинскими нацистами», — сказал глава ЛНР Леонид Пасечник на церемонии вручения.
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее Кадыров сообщил о возвращении домой после освобождения Луганской Народной Республики командиров и бойцов спецподразделения «Ахмат».
Отличившимся бойцам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством», а также медали «За отвагу».