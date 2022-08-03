Мэр Донецка сообщил, что в городе на украинской мине «Лепесток» подорвалась маршрутка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что на севере города маршрутное такси подорвалось на украинской мине «Лепесток».

Об этом мэр написал в своём Telegram-канале.

«По улице Энгельса возле остановки «Дом быта» на мине подорвалось маршрутное такси №10, следовавшее из посёлка Октябрьский рудник», — говорится в сообщении.

Мэр также заявил, что ПФМ «Лепесток» были обнаружены на Кремлёвском проспекте и на улицах Вахрушева и Шверника.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили о пятерых пострадавших в результате подрывов на минах «Лепесток» в Донецке за минувшие сутки.