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Мэр Донецка сообщил, что в городе на украинской мине «Лепесток» подорвалась маршрутка

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что на севере города маршрутное такси подорвалось на украинской мине «Лепесток».
Мэр Донецка сообщил, что в городе на украинской мине «Лепесток» подорвалась маршрутка
  • РИА Новости

Об этом мэр написал в своём Telegram-канале.

«По улице Энгельса возле остановки «Дом быта» на мине подорвалось маршрутное такси №10, следовавшее из посёлка Октябрьский рудник», — говорится в сообщении.

Мэр также заявил, что ПФМ «Лепесток» были обнаружены на Кремлёвском проспекте и на улицах Вахрушева и Шверника.

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили о пятерых пострадавших в результате подрывов на минах «Лепесток» в Донецке за минувшие сутки.

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