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Пять человек пострадали от подрывов на минах «Лепесток» в Донецке за сутки

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В штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили о пятерых пострадавших в результате подрывов на минах «Лепесток» в Донецке за минувшие сутки.

«За минувшие сутки в Донецке пять человек получили ранения, наступив на сброшенную киевскими боевиками запрещённую мину ПФМ-1», — говорится в сообщении.

В штабе жителей города призвали не покидать дома без лишней необходимости.

Отмечается, что несколько мин были обнаружены по ул. Вахрушева в Куйбышевском районе Донецка. Также «лепестки» лежат по улицам Энгельса, Этюдной, Тимура и на проспекте Маршала Жукова.

Мэр города Алексей Кулемзин ранее предупредил местных жителей, что украинские военные минируют жилые кварталы.

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