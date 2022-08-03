Член совета запорожской ВГА Рогов заявил, что у Киева нет прав на Запорожскую область

Член главного совета запорожской военно-гражданской администрации Владимир Рогов заявил, что у Киева нет прав на Запорожскую область.

Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Нынешняя Украина не имеет никаких моральных, исторических и законных прав на Запорожскую область», — сказал Рогов.

По словам Рогова, Запорожье, Херсон, Николаев и Одесса «никогда по определению не являлись украинской землёй», так как были созданы российскими государственными деятелями.

Ранее в Херсонской области участники форума общественности приняли политическую декларацию о будущем развитии региона под названием «Русский Херсон».

28 июля стало известно, что временные управления МВД России созданы в Херсонской и Запорожской областях.