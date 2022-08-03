ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 20 снарядов из «Градов»

Вооружённые силы Украины обстреляли два района Донецка, выпустив 20 снарядов из РСЗО «Град».

Об этом в Telegram-канале сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«08:50 — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили по посёлку Новониколаевка три ракеты из «Урагана» с минами-лепестками.