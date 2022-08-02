ВСУ выпустили по посёлку Новониколаевка три ракеты из «Урагана» с минами «Лепесток»
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:25 — н.п. Новомихайловка — н.п. Новониколаевка: выпущено три ракеты БМ-27 «Ураган» (оснащённые противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток»)», — говорится в заявлении представительства в Telegram.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил местных жителей, что украинские военные минируют жилые кварталы города противопехотными фугасными минами «Лепесток».
1 августа он сообщил, что от противопехотных мин-лепестков, размещённых украинскими войсками в Донецке с помощью дальнобойных снарядов, пострадали пять человек.