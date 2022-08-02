ВСУ выпустили по посёлку Новониколаевка три ракеты из «Урагана» с минами «Лепесток»

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили по посёлку Новониколаевка три ракеты из «Урагана» с минами «Лепесток».

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