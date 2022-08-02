Минобороны России: украинские боевики разместили РСЗО на территории техникума в Днепре
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«В Днепре на прилегающей территории техникума железнодорожного транспорта (проспект Пушкина) боевики украинских вооружённых формирований разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции тяжёлой артиллерии и РСЗО», — заявил он.
Вместе с этим Мизинцев добавил, что в Славянске в зданиях техникума национального аграрного университета (улица Свободы) украинскими националистами оборудован опорный пункт, на подступах к учебному заведению развёрнуты блокпосты и огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась.
Также он сообщил, что в Одессе на верхних этажах жилых домов на улице Спартаковской боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции ПЗРК.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области украинские боевики на участке дороги вблизи Долгового расстреляли автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные киевским властям территории.