Минобороны России: украинские боевики разместили РСЗО на территории техникума в Днепре

Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО на территории техникума в Днепре.

«В Днепре на прилегающей территории техникума железнодорожного транспорта (проспект Пушкина) боевики украинских вооружённых формирований разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции тяжёлой артиллерии и РСЗО», — заявил он.

Вместе с этим Мизинцев добавил, что в Славянске в зданиях техникума национального аграрного университета (улица Свободы) украинскими националистами оборудован опорный пункт, на подступах к учебному заведению развёрнуты блокпосты и огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась.

Также он сообщил, что в Одессе на верхних этажах жилых домов на улице Спартаковской боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции ПЗРК.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области украинские боевики на участке дороги вблизи Долгового расстреляли автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные киевским властям территории.