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МО России: ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области

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Минобороны России сообщило, что в Херсонской области украинские боевики на участке дороги вблизи Долгового расстреляли автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные киевским властям территории.
МО России: ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«На участке дороги вблизи населённого пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории. При этом фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты Центра информационно-психологических операций ВСУ», — говорится в сообщении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Такие действия украинских властей демонстрируют их «полное безразличие к судьбам собственных граждан» и пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права, подчеркнули в штабе.

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