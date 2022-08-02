МО России: ВСУ расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области

Минобороны России сообщило, что в Херсонской области украинские боевики на участке дороги вблизи Долгового расстреляли автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные киевским властям территории.

«На участке дороги вблизи населённого пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории. При этом фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты Центра информационно-психологических операций ВСУ», — говорится в сообщении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Такие действия украинских властей демонстрируют их «полное безразличие к судьбам собственных граждан» и пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права, подчеркнули в штабе.