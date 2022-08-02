В Мариуполе возобновили работу два университета

Пресс-служба Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (ДНР) заявила, что два высших учебных заведения Мариуполя открыли приём заявок от абитуриентов.

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на ведомство.

«В городе Мариуполе возобновили работу две организации высшего образования — Приазовский государственный технический университет и Мариупольский государственный университет. Данные организации уже осуществляют прием заявок на поступление и с 1 сентября приступят к образовательному процессу», — указали в министерстве.

Отмечается, что в новом учебном году возобновить работу на освобожденных территориях смогут все образовательные организации, которые получат соответствующую регистрацию в ДНР.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что мастер-план по Мариуполю предполагает полное восстановление города в течение трёх лет.