военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Мариуполе возобновили работу два университета

Короткая ссылка
Пресс-служба Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики (ДНР) заявила, что два высших учебных заведения Мариуполя открыли приём заявок от абитуриентов.
В Мариуполе возобновили работу два университета
  • Gettyimages.ru
  • © FatCamera

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на ведомство.

«В городе Мариуполе возобновили работу две организации высшего образования — Приазовский государственный технический университет и Мариупольский государственный университет. Данные организации уже осуществляют прием заявок на поступление и с 1 сентября приступят к образовательному процессу», — указали в министерстве.

Отмечается, что в новом учебном году возобновить работу на освобожденных территориях смогут все образовательные организации, которые получат соответствующую регистрацию в ДНР.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что мастер-план по Мариуполю предполагает полное восстановление города в течение трёх лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить