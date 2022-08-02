В Мариуполе возобновили работу два университета
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Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на ведомство.
«В городе Мариуполе возобновили работу две организации высшего образования — Приазовский государственный технический университет и Мариупольский государственный университет. Данные организации уже осуществляют прием заявок на поступление и с 1 сентября приступят к образовательному процессу», — указали в министерстве.
Отмечается, что в новом учебном году возобновить работу на освобожденных территориях смогут все образовательные организации, которые получат соответствующую регистрацию в ДНР.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что мастер-план по Мариуполю предполагает полное восстановление города в течение трёх лет.