Молдавия обсуждает с Украиной возможность закупки 100% объёма электроэнергии
- Gettyimages.ru
- © Alan Schein Photography
«Мы хотим долгосрочный предсказуемый контракт с Молдавской ГРЭС. К сожалению, сейчас его нет, в том числе потому, что не подтверждены поставки газа, в том числе и для Приднестровья. Мы ведём переговоры с Украиной, чтобы в случае необходимости закупать у них 100% необходимого объёма», — цитирует его РИА Новости.
Вице-премьер уточнил, что подобная ситуация может возникнуть, поскольку работа Молдавской ГРЭС полностью зависит от газа.
По словам Спыну, в настоящий момент страна закупает у Украины 30% объёма электроэнергии.
Ранее молдавский вице-премьер заявил, что власти страны планируют сократить потребление газа зимой в стране минимум на 15%, если «Газпром» решит уменьшить объём поставок.