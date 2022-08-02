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Молдавия обсуждает с Украиной возможность закупки 100% объёма электроэнергии

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Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что молдавские власти обсуждают с Украиной возможность закупки 100% объёма необходимой электроэнергии.
Молдавия обсуждает с Украиной возможность закупки 100% объёма электроэнергии
  • Gettyimages.ru
  • © Alan Schein Photography

«Мы хотим долгосрочный предсказуемый контракт с Молдавской ГРЭС. К сожалению, сейчас его нет, в том числе потому, что не подтверждены поставки газа, в том числе и для Приднестровья. Мы ведём переговоры с Украиной, чтобы в случае необходимости закупать у них 100% необходимого объёма», — цитирует его РИА Новости.

Вице-премьер уточнил, что подобная ситуация может возникнуть, поскольку работа Молдавской ГРЭС полностью зависит от газа.

По словам Спыну, в настоящий момент страна закупает у Украины 30% объёма электроэнергии.

Ранее молдавский вице-премьер заявил, что власти страны планируют сократить потребление газа зимой в стране минимум на 15%, если «Газпром» решит уменьшить объём поставок.

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