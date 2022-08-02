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Лукашенко считает, что Сербии не удастся «усидеть на трёх стульях»

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Сербии не удастся «усидеть на трёх стульях».
Лукашенко считает, что Сербии не удастся «усидеть на трёх стульях»
  • AFP
  • © Nikolay PETROV / BELTA

Заявление Лукашенко приводит Sputnik Беларусь.

По его словам, сербскому народу нужно и придётся помогать. При этом он заявил, что в Минске учитывают сербскую политику в отношении Белоруссии. 

«Ну если они хотят там, как говорят, на трёх стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие», — сказал Лукашенко. 

Лукашенко добавил, что Сербии «не дадут сидеть на этих всех стульях», и прежде всего ЕС. 

«Это, что называется, вопрос под дых», — заявил белорусский президент. 

В январе власти Белоруссии включили Сербию и Лихтенштейн в список стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго.

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