Лукашенко считает, что Сербии не удастся «усидеть на трёх стульях»
- AFP
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Заявление Лукашенко приводит Sputnik Беларусь.
По его словам, сербскому народу нужно и придётся помогать. При этом он заявил, что в Минске учитывают сербскую политику в отношении Белоруссии.
«Ну если они хотят там, как говорят, на трёх стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие», — сказал Лукашенко.
Лукашенко добавил, что Сербии «не дадут сидеть на этих всех стульях», и прежде всего ЕС.
«Это, что называется, вопрос под дых», — заявил белорусский президент.
В январе власти Белоруссии включили Сербию и Лихтенштейн в список стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго.