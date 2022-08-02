Лукашенко считает, что Сербии не удастся «усидеть на трёх стульях»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Сербии не удастся «усидеть на трёх стульях».

Заявление Лукашенко приводит Sputnik Беларусь.

По его словам, сербскому народу нужно и придётся помогать. При этом он заявил, что в Минске учитывают сербскую политику в отношении Белоруссии.

«Ну если они хотят там, как говорят, на трёх стульях усидеть, у них не получится. Тут мы, Россия, Евросоюз, Америка и прочие», — сказал Лукашенко.

Лукашенко добавил, что Сербии «не дадут сидеть на этих всех стульях», и прежде всего ЕС.

«Это, что называется, вопрос под дых», — заявил белорусский президент.

В январе власти Белоруссии включили Сербию и Лихтенштейн в список стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго.