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В ЛНР заявили, что украинские власти вывозят из госорганов Днепропетровска документы

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Представители украинских властей вывозят из госорганов Днепропетровска документы, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
В ЛНР заявили, что украинские власти вывозят из госорганов Днепропетровска документы
  • Gettyimages.ru
  • © Valentyn Semenov / EyeEm

«В Днепропетровске идёт эвакуация документов в госорганах. По нашим источникам, переправляют сразу на румынскую и польскую границу — в города на Украине, которые граничат», — сказал он.

По его словам, речь идёт о документации, об архивах, а также секретных бумагах.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что «пришло время вновь освобождать русские города», среди которых он назвал Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк.

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