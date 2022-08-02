В ЛНР заявили, что украинские власти вывозят из госорганов Днепропетровска документы

Представители украинских властей вывозят из госорганов Днепропетровска документы, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

«В Днепропетровске идёт эвакуация документов в госорганах. По нашим источникам, переправляют сразу на румынскую и польскую границу — в города на Украине, которые граничат», — сказал он.

По его словам, речь идёт о документации, об архивах, а также секретных бумагах.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что «пришло время вновь освобождать русские города», среди которых он назвал Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк.