Зеленский изменил порядок привлечения иностранных наёмников к военной службе

Президент Украины Владимир Зеленский изменил порядок привлечения иностранных наёмников к службе в украинских войсках.

Согласно данным «Судебно-юридической газеты», Зеленский увеличил срок возможного контракта наёмников.

Отмечается, что теперь наёмники, которые служат в Вооружённых силах Украины, будут иметь возможность продлевать контракт на срок до десяти лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе

Также предусматривается отстранение иностранцев от службы на срок до двух месяцев в том случае, если в их отношении было открыто уголовное производство.

Ранее в МИД России заявили, что ряд стран Североатлантического альянса негласно поддерживают действия украинских властей по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях в Донбассе.