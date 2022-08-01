МИД России: НАТО поддерживает вербовку Киевом иностранцев для участия в боях в Донбассе
«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — заявил он.
По словам Тарабрина, в процессе вербовки участвуют неправительственные организации и украинские дипломатические представительства за рубежом.
Ранее американский наёмник Энди Уен, который сдался в плен в районе Харькова, рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что служил в отряде «Багет».
По его словам, отряд так называется, потому что в основном состоит из французов.