МИД России: НАТО поддерживает вербовку Киевом иностранцев для участия в боях в Донбассе

Ряд стран Североатлантического альянса негласно поддерживают действия украинских властей по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях в Донбассе. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — заявил он.

По словам Тарабрина, в процессе вербовки участвуют неправительственные организации и украинские дипломатические представительства за рубежом.

Ранее американский наёмник Энди Уен, который сдался в плен в районе Харькова, рассказал корреспонденту RT Роману Косареву, что служил в отряде «Багет».

По его словам, отряд так называется, потому что в основном состоит из французов.