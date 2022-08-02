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LETA: в Латвии задержан бывший депутат Рижской думы Панкратов

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Сотрудники Службы государственной безопасности Латвии (СГБ) задержали бывшего депутата Рижской думы Руслана Панкратова. Об этом сообщает агентство LETA.

«Суд в понедельник выдал санкцию на его арест... Задержание было произведено 30 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Панкратов был задержан по подозрению в публичной поддержке спецоперации на Украине и нарушении международных санкций.

Ранее глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своих соцсетях призвал ЕС запретить выдачу туристических виз гражданам России.

26 июля директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин не исключил, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы.

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