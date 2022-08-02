Зеленский попросил горсовет Одессы рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II

Президент Украины Владимир Зеленский попросил горсовет Одессы рассмотреть предложение о сносе памятника императрице Екатерине II.

«В данном случае памятник Екатерине II... установлен в соответствии с решением Одесского городского совета... Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией», — приводит текст обращения РИА Новости.

Ранее член историко-топонимической комиссии городского совета Александр Бабич анонсировал демонтаж памятников героям Советского Союза и героям Социалистического Труда на Театральной площади в Одессе.

В апреле в Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову.