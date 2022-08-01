Глава украинского Минобороны Резников сообщил о поставке на Украину РСЗО Mars II из ФРГ
Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину ракетных систем залпового огня Mars II, поставленных Германией.
- Legion-Media
Об этом он написал в Twitter.
26 июля глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о поставках Киеву трёх обещанных ранее реактивных систем залпового огня Mars II и дополнительных систем Panzerhaubitze 2000.
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