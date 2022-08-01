Глава украинского Минобороны Резников сообщил о поставке на Украину РСЗО Mars II из ФРГ

Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил о прибытии на Украину ракетных систем залпового огня Mars II, поставленных Германией.

Об этом он написал в Twitter.

26 июля глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о поставках Киеву трёх обещанных ранее реактивных систем залпового огня Mars II и дополнительных систем Panzerhaubitze 2000.