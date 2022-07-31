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На севере Харьковской области ВСУ применили боеприпасы с противопехотными минами

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На севере Харьковской области в районе села Токаревка Вооружённые силы Украины применили кассетные боеприпасы, начинённые противопехотными минами.
На севере Харьковской области ВСУ применили боеприпасы с противопехотными минами
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военно-гражданской администрации ВГА Харьковской области.

«ВСУ применили кассетные боеприпасы, начинённые противопехотными минами на севере Харьковской области в районе села Токаревка», — говорится в заявлении.

В ВГА также напомнили, что ранее киевский режим, подписав Оттавские соглашения, взял на себя обязательства не использовать противопехотные мины такого типа.

Ранее сообщалось, что сапёры Международного противоминного центра Министерства обороны России приступили к разминированию Донецка от мин «Лепесток».

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